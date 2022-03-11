Che Guevara’yı öldüren asker öldü! İnfaz edişini böyle anlatmıştı

Salazar’ın arkadaşı olan aynı zamanda Che Guevara'nın yakalandığı askeri operasyonu yöneten emekli General Gary Prado Salmon AFP’ye verdiği demeçte, “Öldü, hastaydı ve yapabileceği bir şey yoktu” ifadelerini kullandı.

Hastane, tıbbi mahremiyet ilkesi gereği Salazar’ın ölüm nedenini açıklamadı.

9 Ekim 1967'de CIA ve Amerikan Ordusu'na bağlı Özel Harekat Birlikleri Bolivya’da Che’yi yakaladı.

Salazar, Che’yi öldüreceği sırada yaşadığı anları, “Hayatımın en kötü anıydı. Che'yi iri, çok iri gördüm. Gözleri yoğun bir şekilde parlıyordu. Bana doğru geldiğini hissettim ve bakışlarını üzerime diktiğinde, başım döndü. 'Sakin ol' dedi bana, 'İyi nişan al! Adam öldüreceksin!'. Sonra kapıya doğru bir adım geri gittim, gözlerimi kapadım ve ateş ettim” şeklinde yorumladı.