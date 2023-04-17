Chavez Müslüman oldu

Meksika vatandaşı Valeria Chavez, Ümraniye İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Ümraniye İlçe Müftülüğüne başvuran Meksika vatandaşı Valeria Chavez için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İlçe Müftüsü Abdülkerim Çelik, Chavez'a İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler vererek "İslam dinini tercih eden kardeşimizi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Kelime-i Şehadet ile yepyeni bir hayata başlıyor. Artık bir kardeşimiz oldu. Bundan sonra sizlerin örnek olarak nice insanların da İslam'a girmesine vesile olmanızı Yüce Allah'tan diliyorum. Rabbim, iman ve teslimiyetinizi kabul etsin." dedi.

Chavez'ın Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından Müftü Çelik'in yaptığı dua ile merasim sona erdi.

Müftü Çelik, Chavez'ı tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından İslam dinine dair kitaplar hediye etti.

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