ChatGPT internete bağlanıyor! Artık gerçek zamanlı bilgi verecek

ChatGPT artık güncel olarak cevaplar verebilecek. Bugünden itibaren popüler yapay zekanın 'premium' üyeleri sorularına gerçek zamanlı yanıtlar alabilcek. OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotuyla ilgili bu kararı almasında Google'ın Bard yapay zekasının da etkili olduğu belirtiliyor. Bard, internete bağlı ve güncel cevaplar verebilen bir yapıdaydı. Peki bu ne anlama geliyor?

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İnternete bağlanan ve artık güncel cevaplar verebilecek olan ChatGPT üzerinden artık güncel sorular için yanıtlar alınabilecek hatta haberler buradan takip edilebilecek. Sohbet robotunun ücretsiz olan GPT-3.5 sürümüne güncel verilere ulaşıp ulaşamadığını sorduğumuzdaysa hala "Üzgünüm, bilgi kesim tarihim Eylül 2021'e kadar olan verileri içeriyor ve o tarihten sonraki güncellemelere erişimim yok" yanıtını veriyor.

Güncel sorulara yanıt verme özelliği yakında tüm kullanıcılara açılacak.

"GÜNCEL HABER KAYNAĞI OLABİLİR"

BBC'de yer alan habere göre; University College London'da iş psikolojisi dalında Prof. Tomas Chamorro-Premuzic "Bu özellik getirilmemiş olsaydı insanlar son bilgileri almak için Google ya da Twitter'a gitmek zorunda kalacaktı. Artık ChatGPT'ye güncel haber kaynağı muamelesi yapabiliriz" diyor.

Ancak Chamorro-Premuzic, haber kaynağı olarak bu yapay zeka robotlarını kullanmanın iyi olduğu kadar, riskli yanları da bulunduğuna dikkat çekiyor:

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"Acil yanıt aradığınız sorulara hızlı cevaplar vermesi iyi ancak kaynak göstermeden bilgi veriyor olması yanıltıcı olabilir".

DAHA ÖNCE NEDEN GÜNCEL CEVAPLAR VEREMİYORDU?

ChatGPT'nin güncel ve gerçek zamanlı bilgileri daha önce sağlamamasının farklı birkaç sebebi vardı. Bunların biri maliyetti. Her bir aramanın OpenAI'a birkaç sente (doların yüzde biri) mal olduğu biliniyor.

Diğeri ise 'güvenlik' kaygıları olmasıydı. erinin limitli olması şirkete bir güvenlik ağı sağlıyordu. Yani erişiminin Eylül 2021'e kadar olan verilerle sınırlı olması ChatGPT'yi, internete yeni yüklenmiş ve henüz kaldırılmamış zararlı ya da yasa dışı verileri kullanmaktan alıkoyuyordu.

OpenAI, ChatGP'nin güncel verilere erişiminin uzun sürmesinin nedenini şu şekilde açıklıyor:

Dil modellerinin programlamasının uzun zaman alması ve çok kaynak gerektirmesi, gerçek zamanlı veri kullanımının yanlışlıklara yol açma ihtimali, ve gerçek zamanlı verilerin kullanımının -özellikle telif hakkına tabi içeriklerin kullanımıyla ilgili- gizlilik ve etik endişelere yol açması.