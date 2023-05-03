ChatGPT ilk ‘cinayetini’ işledi!

2022 Aralık ayı sonunda piyasaya sürülen yapay zeka(YZ) botu ChatGPT’nin etkileri her geçen gün daha fazla görülüyor.

Financial Times’ın haberine göre Kaliforniya merkezli Chegg sitesinin İcra kurulu başkanı Dan Rosensweig, analistlerle yaptığı bir kazanç görüşmesinde "Artık bunun yeni müşteri büyüme oranımız üzerinde bir etkisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Salı günü Chegg'in hisseleri yarı yarıya düştü ve bu durum diğer şirketleri de sarstı; Londra borsasında işlem gören Pearson hisseleri yüzde 15, dil öğrenme platformu Duolingo yüzde 10 ve ABD borsasında işlem gören eğitim şirketi Udemy yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Hisse senedi hareketleri, işletmelerin kısa insan komutlarına yanıt olarak son derece sofistike metin çıktıları üreten ChatGPT gibi üretici yapay zeka sistemlerinin yarattığı fırsat ve tehditle boğuştuğu bir dönemde geldi.

Chegg'in itirafı, yapay zekâdaki ilerlemelerin doğrudan bir sonucu olarak mali durumuna darbe vurduğunu kabul eden bir şirketin ilk örneklerinden oldu.

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Chegg, ilk çeyrekte gelirinin yıllık %7 düşüşle 187,6 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Abone sayısı ise yüzde 5 düşüşle 5,1 milyona geriledi.