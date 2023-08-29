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Teknoloji ChatGPT için yolun sonu gözüktü!
Teknoloji

ChatGPT için yolun sonu gözüktü!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:55:00 -
ChatGPT için yolun sonu gözüktü!

OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT'yi biçimlendirmek ve telifsiz içerikle eğitmek istediği için her an formatlama tercihinin kullanılabileceğini belirtti. Bunun gerçekleşmesi durumunda şirketin bütün başarısı sıfırlanmış olacak.

ChatGPT robotu yapay zeka alanında başlattığı fırtına ile çok konuşulmaya devam ediyor. Sohbet robotu başarılı bir şekilde yoluna devam etse de şu sıralar çok ciddi bir telif davalarıyla karşı karşıya kalabilir. Öyle ki popüler sohbet robotu telif hakları nedeniyle her an formatlanabilir.

OpenAI, üretken sohbet robotunu eğitmek için bugüne kadar çok sayıda üçüncü parti içerik kullandı. ChatGPT, özel olarak hazırlanan veri çıkarma aracı ile başarılı bir şekilde eğitildi.

TAMAMEN FORMATLANIP YENİDEN EĞİTİLEBİLİR

Ancak, bu içeriğin tamamı serbest kullanım değildir ve telif hakkına sahip olanlar da bulunuyor. New York Times tarafından OpenAI’ye karşı izinsiz telif hakkı kullanımıyla ilgili olarak açılabilecek ve parça başına 150.000 dolara kadar tazminat içeren bir dava, şirketi harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre ChatGPT robotu formatlanacak ve tamamen yeniden eğitilecek. Böylece telifli içeriklerden arındırılmış olacak.

Ancak tüm veri tabanı yenileneceği için şirketin bugüne kadarki birikimi boşa gitmiş olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir başka olasılık da OpenAI ve New York Times’ın bir lisans anlaşmasına gitmesidir. Bu hamle ChatGPT veritabanını koruyabilir, ancak diğer içerik sahiplerinin de benzer lisans ücretleri talep etmesine neden olabilir.

Bu da OpenAI için ekstra bir yük anlamına geliyor.

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