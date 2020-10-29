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Gündem CharlIe Hebdo’ya soruşturma
Gündem

CharlIe Hebdo’ya soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Erdoğan’a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:18:00 -
CharlIe Hebdo’ya soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299’uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruşturmaya ilişkin “İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz” dedi.

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