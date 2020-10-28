Charlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü

Sözde mizah dergisi olan Fransız Charlie Hebdo, İslamofobi ile özdeşleşen bir yapıya sahip. Kısa bir süre önce efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürü yayınlayan Charlie Hebdo ahlaksızlığına bir ahlaksızlık daha ekledi. Bu kez Charlie Hebdo kapağında ahlaksızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü yayınladı.

Kısa bir süre önce Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür bir kamu binasına asıldı. Bu ahlaksız davranışa destek veren Cumhurbaşkanı Macron, İslamofobi'yi ateşleyen değerlendirmelerde bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron için "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerini söyledi. Fransa, Büyükelçisi'ni geri çağırdı ve Türk mallarının boykot edilmesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ahlaksız, küstah, özgürlük adı altında ‘küfürler’ yağdıran Charlie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Charlie Hebdo dergisinin ahlaksızlığına Türkiye cephesi ise sessiz kalmadı.

Fahrettin Altun Charlie Hebdo açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından ahlaksız hakarete cevap verdi. Altun paylaşımında "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyve veriyor! Charlie Hebdo, Başkanımızın iddia edildiği gibi alçakça görüntülerle dolu bir dizi sözde karikatür yayınladı. Bu yayının kültürel ırkçılığı ve nefreti yaymaya yönelik bu en iğrenç çabasını kınıyoruz." dedi.

İngilizce olarak yayınlanan mesajda Altun, “Bu açıkça yabancı düşmanlığı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünü. Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuza dair tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bir diğer twittinde Altun, Türkçe olarak “Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek” ifadelerini paylaştı.

İbrahim Kalın Charlie Hebdo açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ahlaksız yayın için önemli değerlendirmelerde bulundu. Kalın, sosyal medya hesabından “Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir” dedi.