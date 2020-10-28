  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Charlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü
Gündem

Charlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü

Sözümona mizah dergisi olan Charlie Hebdo bir skandala daha imza attı. Ahlaksız derginin efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmesinin yankıları sürerken bu kez kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı. Rezil derginin kapağına karşı tepkiler ise yağıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:49:00 -
Charlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü

Sözde mizah dergisi olan Fransız Charlie Hebdo, İslamofobi ile özdeşleşen bir yapıya sahip. Kısa bir süre önce efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürü yayınlayan Charlie Hebdo ahlaksızlığına bir ahlaksızlık daha ekledi. Bu kez Charlie Hebdo kapağında ahlaksızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü yayınladı.

Kısa bir süre önce Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatür bir kamu binasına asıldı. Bu ahlaksız davranışa destek veren Cumhurbaşkanı Macron, İslamofobi'yi ateşleyen değerlendirmelerde bulundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron için "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerini söyledi. Fransa, Büyükelçisi'ni geri çağırdı ve Türk mallarının boykot edilmesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ahlaksız, küstah, özgürlük adı altında ‘küfürler’ yağdıran Charlie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Charlie Hebdo dergisinin ahlaksızlığına Türkiye cephesi ise sessiz kalmadı.

Fahrettin Altun Charlie Hebdo açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından ahlaksız hakarete cevap verdi. Altun paylaşımında "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyve veriyor! Charlie Hebdo, Başkanımızın iddia edildiği gibi alçakça görüntülerle dolu bir dizi sözde karikatür yayınladı. Bu yayının kültürel ırkçılığı ve nefreti yaymaya yönelik bu en iğrenç çabasını kınıyoruz." dedi.

İngilizce olarak yayınlanan mesajda Altun, “Bu açıkça yabancı düşmanlığı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünü. Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuza dair tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bir diğer twittinde Altun, Türkçe olarak “Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek.  Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek” ifadelerini paylaştı.

İbrahim Kalın Charlie Hebdo açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ahlaksız yayın için önemli değerlendirmelerde bulundu. Kalın, sosyal medya hesabından “Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay