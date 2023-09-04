Cezayirli ve ABD'li yetkililer Batı Sahra meselesini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Makarman ile Harris’in başkent Cezayir’de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Makarman ile Harris'in, Batı Sahra sorununa Batı Sahralıların kendi kaderini tayin hakkını garanti altına alacak şekilde siyasi bir çözüm sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çabaları desteklemenin yollarını ve olanaklarını gözden geçirdiği ifade edildi.

Tarafların, Nijer'deki kriz başta olmak üzere Afrika'nın Sahel-Sahra bölgesindeki gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Makarman ile Harris'in ayrıca, Cezayir-ABD ilişkilerini de masaya yatırdığına dikkati çekilerek, görüşmenin, iki ülke arasında ekim ayında, Washington'da yapılması planlanan bir sonraki stratejik diyalog oturumuna hazırlık amacı taşıdığı vurgulandı.

Harris, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile de görüştü

Öte yandan ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Aubin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Harris'in, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de bir araya geldiğini belirtti.

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Aubin, söz konusu görüşmeyi, "Bölgesel meselelere yönelik çok taraflı yaklaşımlara ilişkin ABD ve Cezayir'in ortak desteğini görüşmek üzere kapsamlı ve ilgi çekici bir toplantı oldu." ifadeleriyle paylaştı.

Harris'ten Cezayir'deki Batı Sahralı mülteci kamplarına da ziyaret

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, ABD'li yetkili Harris, 1 Eylül'de geldiği Cezayir'de, ülkenin güney batı sınırında yer alan Tinduf kentindeki Batı Sahralı mülteci kamplarını da ziyaret etti.

Haberlerde, Harris'in BM'nin Batı Sahra'ya ilişkin siyasi çözüm sürecine destek kapsamında kampları ziyaret ettiğine dikkati çekilerek, ABD'li yetkilinin Batı Sahra'nın bağımsızlığını savunan silahlı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yle de görüştüğü aktarıldı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında bulunan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanımlayan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.

Kaynak: AA