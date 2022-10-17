Cezayir'in haini kim? Ortalık karıştı, itiraf gelecek mi? Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm fragmanı! Ben Bu Cihana Sığmazam full izle

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ilk 4 bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimlerin bulunduğu dizi büyük beğeni topluyor.

Ben Bu Cihana Sığmazan her hafta salı günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi bu hafta 5. bölümü ile ekranlara gelecek.

Cezayir yine büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. İçlerinde bir hain olduğundan şüphelenen Cezayir haini bulabilecek mi?

Öte yandan Cezayir ailesinin evine dönerek yeniden ailesine reislik etmek istediğini dile getiriyor. Peki ailesinin cevabı ne olacak?

Dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümün tanıtımı..

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