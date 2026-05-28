MHP ve DEM heyetleri bayramlaştı
Terörsüz Türkiye sürecinin iki kilit partisi MHP ve DEM Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaştılar.
Siyasi partiler, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde geleneksel bayramlaşma programları kapsamında bir araya geliyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zuhal Topçu, Siyaset Ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan kabul heyeti bayramlaşma programını gerçekleştiriyor.
İlk ziyaret DSP'den
MHP'ye ilk ziyaret DSP'den geldi. DSP Genel Başkan Yardımcıları Ali Artun ve Turgay Akbaba ve Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuçcu'dan oluşan heyet MHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.
DEM heyeti de MHP'yi ziyaret etti
Dem Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, MHP'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal'dan oluşan ziyaret heyeti ise, Dem Parti'ye iadeyi ziyaret yaptı.
Gündem
MHP’li Feti Yıldız’dan CHP kararına ilişkin hukuki çıkış: Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkisi sınırlıdır