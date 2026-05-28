AFAD imdadına yetişti Kanyonda film gibi kurtarma operasyonu
Tatil için geldiği Antalya'da Göynük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan ve ayağını kıran yabancı uyruklu turist AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi Çomaklar mevkiinde bulunan ve Türkiye'nin en etkileyici doğal miraslarından biri olan Göynük Kanyonu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tatil için Antalya'ya gelen Rupert Edward Charles Brannan, yaklaşık 4,5 km'lik bir etaba sahip Göynük Kanyonu'na günübirlik gezi turu ve kanyon yürüyüşü için geldi.
Grup ile birlikte Göynük Kanyonu içerisinde yürüyüşe başlayan Rupert Edward Charles Brannan, kanyonun orta kısımlarına geldiğinde düşerek ayağını kırdı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ayağı kırılan ve sarp kayalık alanda mahsur kalan turisti kurtarmak için bölgeye AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Göynük Kanyonu'na gelen ekipler yaklaşık 2 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından mahsur kalan turiste ulaşmayı başardı.
Ekiplerin yaptığı kontrolün ardından kırılan ayağı sabitlenen ve sedyeye alınan Rupert Edward Charles Brannan, iple bulunduğu yerden tahliye edilerek bota alındı.
Botla kanyon girişine getirilen turist sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
