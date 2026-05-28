Bayram namazına gelmeyenlere güldüren şaka

Bolu’nun Göynük ilçesinde bayram namazına gitmeyen kişiler, köylüler tarafından yataklarından kaldırılıp soğuk su dolu oluğa atılarak uyandırıldı.

Göynük ilçesine bağlı Sarıcalar köyünde nesilden nesile aktarılan ve bayram sabahlarına neşe katan "oluğa atma" geleneği, bu Kurban Bayramı’nda da renkli görüntülere sahne oldu. Alınan bilgiye göre, sabah 06.06’da kılınan bayram namazının ardından cami cemaati, namaza katılmayan köy sakinlerini ve gençleri tespit etti. Namaz sonrası bir araya gelen köylüler, uyanamayan gençlerin evlerine sürpriz baskınlar düzenledi. Yataklarından zorla kaldırılan gençler, evlerinden alınarak köy meydanında bulunan içi buz gibi suyla dolu oluğa götürüldü. Namazı kaçıranlar, köylülerin tekbirleri ve alkışları eşliğinde soğuk suya atıldı. Yüzleri güldüren ve köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayramlaşma merasimine de ayrı bir renk kattı.

