İran'da peş peşe patlamalar!
İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas kentinin doğusunda peş peşe patlama sesleri duyuldu.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu." ifadelerine yer verildi.
Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği aktarılırken seslerin tam yeri ve kaynağının henüz bilinmediği ve belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.