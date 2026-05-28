Elinde nakit para olanlara büyük fırsat!

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Gram altın 6.573 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 10.805 liradan işlem görüyor. Peki altın ne zaman alınır? Gram altın yükselecek mi düşecek mi? Elinde para olan yatırımcı için dikkat çeken uyarılarda bulunan ekonomist Muhammet Bayram, alım için fırsat seviyesini duyurdu.

Orta Doğu'da yaşanan savaş gerilimi altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor.

Haftalardır süren savaş atmosferi, yatırımcının üzerinde paniğe neden olurken, altın fiyatlarının geleceği merak ediliyor.

CNN Türk'te piyasalardaki son durumu ve altındaki hareketlenmeyi değerlendiren ekonomist Muhammet Bayram, 'elimde para var ne yapmalıyım' sorusunun cevabını merak eden yatırımcı için çarpıcı analizlerde bulundu.

ELİNDE NAKİT PARA OLANLARA BÜYÜK FIRSAT

Özellikle kıymetli metallerde ve diğer sanayi metallerinde çok ciddi bir oynaklık olduğunu, alüminyum ve bakır fiyatlarının da tüm tarihi seviyelerin en yukarısında olduğunu vurgulayan Bayram, "Trump da bu işten sıkılmışa benziyor ki burada kendi sıkışmışlığını da yansıtıyor. Yani aslında 2021 ve 2020'deki o pandemi sonrasındaki enflasyonu daha yenememişken şu anda kısa sürecek hemen girip çıkacağız dedikleri bir savaşın içinden çıkamadıkları bir durum var" dedi.

Bu durumun tüm değerli maden fiyatlarını etkilediğini ifade eden Bayram, "Özellikle altın yatırımcısı tamamen bu savaş fiyatlarından dolayı aslında kafaları allak bullak olmuş durumda. Yani normal şartlarda hep bahsediyoruz savaş ortamında artması gereken altının fiyatının düştüğünü görüyoruz.

Trump'ın söylemlerine göre yani savaş devam edecek söylemlerinde altın düştüğünü evet biz anlaştık dendiğinde de altının tekrar yükseldiğini görüyoruz. Ancak hem Avrupa Merkez Bankası hem de ABD yüksek enflasyonist ortama karşı da faiz artırma durumunda kalabilir. Bizim bu konuştuğumuz altının artma senaryosu da maalesef rafa kalkmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Bankalardan kredi alınmadığı, kredi kartlarının şiştiği bir ortamın oluşması durumunda altına yatırımın da olanaksız hale geleceği uyarısında bulunan Muhammet Bayram, "Maaşımızdan arta kalan bir şey olursa hani 3-5 kuruş kenara bir para ayırabilirsek 1 gram, 2 gram, yarım gram belki çeyrek altın her ay koyabiliriz" şeklinde konuştu.

ALTIN İÇİN ALIM SEVİYESİNİ DUYURDU

Yatırımcının şu anda biraz beklemesi gerektiğini dile getiren Bayram, elinde para olanlar için "Elimde para var ne yapacağım diyecekse eğer burada 7.000'nin altındaki her bir seviye altın alımı için fırsat. Yani baktığımızda geçtiğimiz hafta tekrar savaşın alevlenmesiyle birlikte biz o 6500'ün çok az altında gördük.

Yani şu an 6660'lar seviyesinde gram altın. 6500'ün altına gördük. Oradaki e 6530 civarı destek olarak bizim için önemliydi. O kırılmadı. Aşağı yönlü yani 6500'ün altına inmeyen bir altın var" sözlerine yer verdi.

Brend petrolde de dalgalanmanın yaşandığını hatırlatan Bayram, "Hatta bugün 82 kuruşluk bir indirim geldi benzinde. Yani burada yatırımcı aslında elinde bir altın ya da bir para varsa, yatırım yapacaksa kısa vadeli mi uzun vadeli onu düşünecek.

Eğer bir aylık dayanma gücüm var diyorsa bunu hemen bir ay içerisinde ben parayı tekrar kullanacağım diyorsa faizle gidebilir" açıklamasında bulundu.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK? TARİH VERDİ

Altın için özellikle haziranla birlikte yükseliş ağırlıklı bir tablo görür müyüz? sorusunu cevaplayan Bayram, "Kesinlikle görürüz. Aslında savaş ortamı olmazsa bizim Fed'in faiz indirimine ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine odaklamamız gerekiyor.

Fed'in faiz indirimi demek piyasaya daha fazla para sürüleceği demek. Yani faizler iniyor, piyasa biraz daha fonlanıyor. Fed bilanço genişlemesine gidiyor demek. Bu yatırımcı açısından da diğer yatırımcılar açısından daha efektif" sözlerine yer verdi.