Pakistan sonunda resti çekti! 'İbrahim Anlaşmaları kabul edilemez!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Trump’ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları’na katılım çağrısına cevap vererek, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil" dedi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, katıldığı bir televizyon programında, Trump’ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılım çağrısına cevap verdi. Asif, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu konuda bizim tarafımızdan atılmış bir girişim yok, kimse de bize böyle bir teklif yapmadı" dedi.

ABD’den İbrahim Anlaşmaları'na katılım konusunda bir temas olup olmadığı sorusuna Khawaja Asif, Pakistan’ın tutumunun değişmediğini söyledi. Pakistanlı Bakan, "Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil. Ayrıca pasaportlarımızda İsrail’in adı bile yer almayan tek ülkeyiz" şeklinde konuştu.

