Üniversitede skandal görüntü! Öğrencinin elindeki Filistin bayrağını görünce diplomayı vermediler

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir üniversitede, mezuniyet törenine Filistin bayrağıyla çıkan öğrenciye diploması verilmedi. Öğrenci Filistin bayrağını teslim ettikten sonra diplomasını alabilirken, o anlar kameraya yansıdı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde, sahneye Filistin bayrağıyla çıkan bir öğrenciye diploması verilmedi. Üniversite yönetiminin tören kurallarını gerekçe göstererek engellediği öğrenci, kürsüde kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

 

BAYRAĞI VERDİKTEN SONRA DİPLOMASINI ALABİLDİ

Diplomasını alabilmek için elindeki Filistin bayrağını görevlilere teslim etmek zorunda kalan öğrenci, ancak bu şartla belgesini alabildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar, sosyal medyada paylaşılarak üniversitelerdeki ifade özgürlüğü ve tören kuralları tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Vatandas

Irkçı faşist abd
