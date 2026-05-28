Afganistan lideri Ahundzade: 'Dünya için şeriatı terk etmeyeceğiz!'

Afganistan İslam Emirliği lideri Hibetullah Ahundzade, Kurban Bayramı dolayısıyla Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetindeki İydgah Camii'nde kılınan bayram namazında kamuoyu önüne çıktı.

İslam Emirliği lideri Ahundzade geleneksel olarak bayram namazlarında kamuoyu önüne çıkıyor ancak burada herhangi bir görüntü alınmasına izin verilmiyor.

Ahundzade, ABD ve NATO’nun Afganistan’dan “birlik sayesinde çıkarıldığını” ifade ederken, Müslüman dünyasının bugün yaşadığı sorunların temelinde ise “birlik eksikliği” olduğunu söyledi.

İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Kandahar’daki İydgah Camii’nde yapılan konuşmanın ses kaydını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Binlerce kişinin katıldığı bayram programında konuşan Ahundzade, “Birliğimiz sayesinde kâfirleri, Amerika’yı ve NATO’yu Afganistan’dan çıkardık. Bugün ise Müslümanlar birlik olmadığı için sıkıntı yaşıyor” dedi.

İslam Emirliği lideri, uluslararası toplumla ilişkiler konusunda da açıklamalarda bulunarak, “Allah’ın dini karşılığında dünyayla herhangi bir anlaşma yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ahundzade, İslam Emirliği yönetiminin şeriat çerçevesinde uluslararası toplumla ilişki kurmaya hazır olduğunu belirterek, “Dünya bizden dinimizi terk etmemizi beklememeli. Ancak şeriat çerçevesinde uluslararası toplumla etkileşime hazırız” dedi.

Konuşmasında İslam dünyasındaki ayrılıklara da değinen İslam Emirliği lideri, Müslüman ülkelerin yöneticilerinin anlaşmazlık içinde olduğunu savundu. Ahundzade, “Müslümanlar baskı altında. İslam ülkelerinin liderleri arasında ihtilaf var. Çünkü onlar kâfirlerin etkisi altında” ifadelerini kullandı.

Taliban lideri ayrıca Afgan halkına hükümetin talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

Genel af uygulamasının halen geçerli olduğunu söyleyen Ahundzade, “Sistemi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar ağır şekilde cezalandırılacaktır” dedi.

