Dünya devinde seçim heyecanı yaşanıyor

Dünyanın en büyük kulübü olarak değerlendirilen Real Madrid’de başkanlık seçim süreci başladı. Mevcut başkan Florentino Perez, yeniden adaylığını açıklarken, kulübün geleceği için iddialı mesajlar verdi.

İspanya devi Real Madrid’de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. TRT Spor’un haberine göre, Kulüp Başkanı Florentino Perez, adaylık kampanyasını düzenlenen etkinlikle başlattı. 79 yaşındaki Perez’e organizasyonda kulüp efsaneleri Ronaldo ve Roberto Carlos da eşlik etti.

Tecrübeli başkan konuşmasında görev süresi boyunca elde edilen başarılara dikkat çekti.

Perez, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yakalanan dominasyonun kulüp tarihindeki en önemli dönemlerden biri olduğunu söylerken “Real Madrid’i 21’inci yüzyılın en büyük kulübü yapmak için geldim” dedi.

Florentino Perez yönetimindeki Real Madrid son 10 yılda 6 Şampiyonlar Ligi kupası kazanırken, tecrübeli spor adamı “Başkan olduğum sürece dünyanın en iyi oyuncuları Real Madrid’de olacak” ifadelerini kullandı.

Perez bu seçimde bir rakiple yarışacak.

İş insanı Enrique Riquelme, kulübün antrenman tesislerini yenileme ve üyeler için yeni sosyal alanlar oluşturma projeleriyle adaylığını açıkladı.

