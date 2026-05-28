İsrail Gazze’yi bombalıyor! Onlarca çocuk can verdi!

İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutlarken, Gazze Şeridi bayramın ilk gününü de ağır bombardıman altında geçirdi.

Uluslararası anlaşmalara ve yürürlükteki sözde ateşkese rağmen Siyonist İsrail ordusunun sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum sivil yaşamını yitirdi.

Uluslararası gözlemcilerin raporlarına göre, bölgede ilan edilen ateşkese rağmen bugüne kadar binlerce kez kural ihlali gerçekleştirildi. Temel gıda, ilaç, temiz su ve barınak malzemeleri gibi hayati öneme sahip insani yardımların Gazze'ye girişinin kasıtlı olarak asgari seviyelerde tutulması, saldırıların gölgesindeki sivil halkın yaşam mücadelesini daha da zorlaştırıyor.