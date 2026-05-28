AK Parti, Akçakoca kararını açıkladı

Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın “irtikap” suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılması nedeniyle belediye meclisinde seçim yapılacak.

1 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek oylama öncesi AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, sürecin genel merkez tarafından titizlikle yürütüldüğünü anlattı.

Şengüloğlu şunları söyledi:

"Genel merkezimizin işlettiği bir süreç var. O süreç üzerinden gidiyoruz. Bu görev hangi kardeşimize nasip olursa Rabbim onun için kolaylıklar versin. İnşallah şeffaf şekilde bu süreci yöneterek, görevini iyi şekilde yapabilir. Bizlerde elimizden geldiği kadar destek olacağız.

Daha çok gayret edeceğiz, daha çok Akçakoca için mesai harcayacağız. Hep beraber inşallah Akçakoca'yı hak ettiği noktaya ulaştırmak için var gücümüzle gayret göstereceğiz."