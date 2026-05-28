Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!

İzmir'de Özgür Özel'e destek eylemi sırasında TOMA'nın üzerine çıkarak araca zarar veren Deniz Yolçu tutuklandı. Şahsın, İstanbul'da bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

İzmir'de Özgür Özel'e destek vermek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan sıra dışı bir olay adli yargıya taşındı. Eylemler esnasında güvenlik güçlerinin müdahale aracı olan TOMA'nın (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) üzerine çıkan ve araca zarar veren şahıs hakkında yürütülen emniyet işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından başlatılan kimlik tespiti çalışmalarında, tutuklanan şahsın mesleği ve görev yeri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. TOMA'ya tırmanarak zarar veren kişinin Deniz Yolçu olduğu ve İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.

Siyasi destek eyleminde polise zorluk çıkaran ve kamu aracını tahrip eden Yolçu, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamalarıyla tutuklandı. Olayla ilgili adli sürecin yanı sıra idari soruşturmanın da başlatılması bekleniyor.