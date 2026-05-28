İsrail ordusunda intihar alarmı! Kendini geberten asker sayısı artıyor

İsrail’de artan asker intiharları tartışılırken, eski asker Alex Miller’ın ölümü yeniden psikolojik travma sorununu gündeme taşıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 2022 yılında düzenlenen bir saldırıda yaralanan ABD doğumlu eski İsrail askeri Alex Miller’ın intihar ettiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki Miller, ordudan terhis edilmesinin ardından yaşamını sürdürdüğü ABD’nin Miami kentinde intihar etti.

Miller, Ekim 2022’de İsrail ordusuna bağlı Kfir Tugayı’nda görev yaptığı sırada Batı Şeria’da düzenlenen araçlı saldırıda orta derecede yaralanmıştı. Miller'in tedavi sürecinin ardından yeniden göreve döndüğü belirtildi.

İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki Katzrin Bölge Konseyi, Miller’in aynı zamanda yakın arkadaşı Noam Shemesh’in Gazze’de tanksavar saldırısında öldürülmesinden de derinden etkilendiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada Miller’in saldırıda aldığı fiziksel yaralar nedeniyle rapor alma talebinde bulunduğunu ancak psikolojik travma için herhangi bir başvuru yapmadığını söyledi.

Miller’ın babası Danny Miller ise oğlunun yaşadığı travmanın zamanla ağırlaştığını belirterek, “Saldırı ve Noam’ın ölümü oldu, onu yıktı. Kabul etmese de büyük acı çekiyordu” dedi.

İsrail basınındaki haberlerde, Miller’ın ölümünün İsrail ordusunda artan psikolojik sorunlar ve intihar vakalarıyla ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Haaretz’in aktardığı verilere göre, 2025 yılında görevdeki 22 İsrail askeri intihar ederek 2010’dan bu yana en yüksek sayıya ulaşıldı.

İsrail Parlamentosu’na bağlı Araştırma ve Bilgi Merkezi’nin raporuna göre ise Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında 279 aktif askerin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Katzrin Bölge Konseyi yaptığı açıklamada, “Sessizce taşıdığı görünmez travma, önünde uzun bir hayat bulunan genç savaşçıyı sonunda mağlup etti” ifadelerini kullandı.

