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Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-05-27 08:57:11 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 30 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 30 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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