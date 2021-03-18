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Gündem Cezayir'de 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Gündem

Cezayir'de 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

Cezayir'in kuzeyindeki Becaye kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının ülkenin 12 vilayetinde hissedildiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:30:00 -
Cezayir'de 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırmaları Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında kaydedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Becaye kentine 28 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıkları olduğu belirtildi.

Sarsıntının ülkenin 12 vilayetinde hissedildiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü de depremde henüz tespit edilen bir can kaybının olmadığını, 6 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına göre, eski ve atıl halde bulunan 3 binanın yıkıldığı, kentteki bazı binalarda ise ufak çaplı hasarlar oluştuğu aktarıldı.

Ülkede dün de merkez üssü Becaye kenti yakınları olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Cezayir'de Mayıs 2003'te meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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