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Dünya Cezayir siber saldırıların hedefinde
Dünya

Cezayir siber saldırıların hedefinde

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin, ulusal yapısını bozmak isteyenlerin siber saldırısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:08:00 -
Cezayir siber saldırıların hedefinde

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir’de her yıl 22 Ekim’de kutlanan Ulusal Basın Günü vesilesiyle medya sektöründeki kişi ve kurumlara mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, suçladığı tarafların kim olduğuna dair bilgi vermezken mesajında şu ifadeleri kullandı: “Medya mensuplarının, ulusal inşanın bu aşamasında bölgesel ve uluslararası düzeyde öncü rolünü yeniden kazanan Cezayir’e karşı yalan uzmanlarının kötü niyetle kafa karıştırmak ve yanıltmak amacıyla yürüttüğü siber saldırılara karşı koyma çabalarını selamlıyoruz.”

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