Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti
Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve değerlerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısında bulunuldu. Yedi partiden yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) yönelik hakaret içerikli ifadeleri kınandı.
Uluslararası insan hakları kuruluşlarına, nefret söylemi ve ırkçılık suçlarından Fransa'ya karşı dava açılması çağrısı yapılan açıklamada, İslam ülkelerindeki meclisler de Fransa'nın tutumunu kınamak için olağanüstü toplantılar yapmaya davet edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam düşmanı uygulamalarına, Müslüman ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.
Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.