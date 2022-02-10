Cezaevine gönüllü mahkum arıyorlar!

İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih’te 24-27 Mart tarihleri arasında yeni açılacak cezaevinde bir test için kalabilecek gönüllüler aranıyor.

“Konaklamanız için sizden ücret almayacağız!”

Cezaevinde gönüllü olarak katılabilecek kişilerin en az 18 yaşında olması ve Zürih’te ikamet etmesi gerekiyor. Vatandaşlardan gelen sorulara da tek tek cevap veriliyor. “Katılım nedeniyle maaş ve tazminat veriliyor mu?” şeklinde gelen bir soruya “Bizden herhangi bir para almayacaksınız. Pansiyon ve konaklama ücretsizdir. Biz otel değiliz ve bu yüzden konaklamanız için sizden ücret almayacağız.” denildi.

Başvurular 13 Şubat gecesine kadar online olarak yapılabiliyor.

İşte katılım koşulları: