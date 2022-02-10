  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cezaevine gönüllü mahkum arıyorlar!
Dünya

Cezaevine gönüllü mahkum arıyorlar!

İsviçre’nin başkenti Zürih’te yeni açılacak olan cezaevine dört günlüğüne gönüllü mahkum arandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 23:45:00 -
Cezaevine gönüllü mahkum arıyorlar!

İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih’te 24-27 Mart tarihleri arasında yeni açılacak cezaevinde bir test için kalabilecek gönüllüler aranıyor.

“Konaklamanız için sizden ücret almayacağız!”

Cezaevinde gönüllü olarak katılabilecek kişilerin en az 18 yaşında olması ve Zürih’te ikamet etmesi gerekiyor. Vatandaşlardan gelen sorulara da tek tek cevap veriliyor. “Katılım nedeniyle maaş ve tazminat veriliyor mu?” şeklinde gelen bir soruya “Bizden herhangi bir para almayacaksınız. Pansiyon ve konaklama ücretsizdir. Biz otel değiliz ve bu yüzden konaklamanız için sizden ücret almayacağız.” denildi. 

Başvurular 13 Şubat gecesine kadar online olarak yapılabiliyor.

İşte katılım koşulları:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay