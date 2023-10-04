Cezaevine girdi, işini ve babasını kaybetti, suçsuz çıktı! Kadının beyanı hayatını kararttı

Yasak ilişki yaşadığı bir kadına 12 bin lira para veren, daha sonra da parasını alarak ayrılmak isteyen bir kişi, tecavüzle suçlanıp 5 ay hapis yattı.

Adana’da yaşayan Tuncay Doğanel (44), 2016 yılında sosyal medya uygulaması üzerinden F.A.H. (50) isimli kadınla tanıştı. Bir süre görüştükten sonra gayri meşru ilişki yaşamaya başladılar. Bu süreçte iddiaya göre, Doğanel, F.A.H.’ye 12 bin lira para verdi ancak bir süre sonra Doğanel, F.A.H.’nin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi.

Tecavüzle suçlandı

Bunun üzerine F.A.H., Doğanel’i tecavüzle suçladı. 24 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan Doğanel, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Doğanel, daha sonra salıverildi ve 31 Ekim 2017 tarihinde ise tecavüz suçlamasından beraat etti.

Bunun üzerine Doğanel, F.A.H. hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma’ suçundan dava açtı. 3 Mart 2022 tarihinde sonuçlanan davada ise mahkeme, F.A.H. hakkında 1 yıl hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Tecavüz suçlamasıyla hayatının karardığını söyleyen Tuncay Doğanel, “Çok zor günler geçirdim. Babamı kaybettim ve insanlar tarafından dışlandım. İnsan hayatı bu kadar kolay harcanmamalı. Hayatımı kararttılar. 12 bin liramı isteyince bana bu suçu attılar. Şu anda maddi ve manevi tazminat davaları da açtım. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi.