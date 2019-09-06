Cezaevinde skandal propaganda! FETÖ hükümlüsü terör örgütü lehinde kitap yazdı
Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Uyuşmazlık Mahkemesi eski Genel Sekreteri Ufuk Yeşil, terör örgütü lehinde kitap yazdı.06 Eylül 2019 Cuma 12:21
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanıp, 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Uyuşmazlık Mahkemesi eski Genel Sekreteri Ufuk Yeşil, FETÖ lehinde kitap yazdı.
Yargıda Birlik Derneği, Yeşil hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeşil’in, “ByLock bilgilerinin delil değeri” ve “OHAL uygulamaları” isimli iki kitabında, terör örgütünün propagandasının yapıldığı belirtildi.
Sözcü’nün haberine göre, kitabın basım ve dağıtımını yapan yayınevi yöneticilerinin de “Örgüteyardım” suçunu işledikleri kaydedilen dilekçede, “Kitapların toplatılması ve tanıtımını yapan sitelere erişimin engellenmesi” istendi.
Fetullah Gülen’in atletini getirmiş
15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Uyuşmazlık Mahkemesi eski Genel Sekreteri Ufuk Yeşil hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
İddianamede, Erzincan’daki Ergenekon davasında ‘Efe’ kod adıyla gizli tanıklık yapan İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, Yeşil’in kendisine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in atletini getirdiğini söylemişti.
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