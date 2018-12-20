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Cezaevinde arbede çıktı! Yaralılar var

Şanlıurfa'da bulunan Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda gardiyanlar ve mahkum yakınları arasında arbede çıktı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:49
Cezaevinde arbede çıktı! Yaralılar var

İddiaya göre, Gözelek Mahallesi yakınlarındaki Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumu ziyarete giden yakınları ile infaz memurları arasında cezaevinin giriş kapısının açılmaması nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar arasında yaşanan arbedede infaz memurları Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane ve cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:49
  1. Şanlıurfa
  2. cezaevi
  3. gerilim
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. Siverek Devlet Hastanesi
  6. Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumu
  7. Siverek

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