Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Cezaevi nakil aracı, kaza yapan araçlara çarptı: 12 mahkum, 9 jandarma, 2 şoför yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cezaevi nakil aracının, kaza yapan tır ile otomobile çarpması sonucu 12'si mahkum, 9'u jandarma, 2'si şoför 23 kişi yaralandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi nakil aracının İstanbul'dan farklı illere transfer olan mahkumları taşıdığını söyledi.

Nakil aracının Merzifon ile Suluova arasında otomobil ile kazaya karışan tıra çarptığını ifade eden Bakan, şu bilgileri verdi:

"Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun.” dedi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

 

