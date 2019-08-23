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Cezaevi firarisi motosiklet hırsızlığı yapınca suçüstü yakalandı

Bilecik’te 5 ayrı suçtan aranan motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:28
Cezaevi firarisi motosiklet hırsızlığı yapınca suçüstü yakalandı

Bilecik’te 5 ayrı suçtan aranan motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre; İstiklal Mahallesi A. Refik Öztürk Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, bir şahsın yol kenarında bir motosikletin arka plakasını söker vaziyette olduğu gördü. Ekipleri araçtan iner inmez kaçan Uğur M. 200 metre kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın GBT sorgusu yapıldığında 2 adet eşya hırsızlığı, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma, basit yaralama ve tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 6 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şahsın ayrıca Gölpazarı Açık Ceza Evi firarisi de olduğunu öğrenilirken, motosiklet sahibine teslim edildi.


Öte yandan şahsın motosikleti Bilecik Devlet Hastanesi bahçesinden çaldığı öğrenildi. Şahıs, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:28
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