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Ekonomi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak
Ekonomi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak

Yeniakit Publisher
2024-06-07 07:00:00 -
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 50 idare memuru öğrencisi alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakatla 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 24-28 Haziran tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olması ve 2022 KPSS lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Sözlü sınav ve mülakata, belirlenen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.

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