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Gündem Ceza sonrası polise yumruk attı
Gündem

Ceza sonrası polise yumruk attı

Osmaniye'de maske takmayan bir kişi, kendisine ceza kesen bir polise saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:41:00 - 2020-11-02 09:43:01
Ceza sonrası polise yumruk attı

Osmaniye’de maskesi olmayan şahıs, kendisine ceza kesmek isteyen polis ekibine saldırdı. Bir polise yumruk atan şahıs daha sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı. Güçlükle sakinleştirilen karı koca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti.

Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı.

O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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