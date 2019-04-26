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Ceza indirimi af yasası son dakika ne zaman çıkar 26 Nisan genel af haberleri

MHP'nin Meclis'e verdiği ceza indirimini kapsayan af yasasına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar seçimlerden önce konuşulan ceza indirimini içeren af sayasının ne zaman çıkacağını merak ediyor. TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Ancak özel oturum sonrası Meclis, YSK İstanbul seçimlerine ilişkin kararına kadar çalışmalarına yeniden ara verdi. Peki Meclis açıldığında ceza indirimi af yasası Meclis gündemine gelecek mi? Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkar? Sorusuna cevabına çevrildi.

26 Nisan 2019 Cuma 08:38
Ceza indirimi af yasası son dakika ne zaman çıkar 26 Nisan genel af haberleri

MHP'nin Meclis'e verdiği ceza indirimini kapsayan af yasasına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar seçimlerden önce konuşulan ceza indirimini içeren af sayasının ne zaman çıkacağını merak ediyor. TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Ancak özel oturum sonrası Meclis, YSK İstanbul seçimlerine ilişkin kararına kadar çalışmalarına yeniden ara verdi. Peki Meclis açıldığında ceza indirimi af yasası Meclis gündemine gelecek mi? Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkar? Sorusuna cevabına çevrildi.

Ceza indiriminde son durum haberleri. Mahkumlar ve mahkum yakınları ceza inidirimi ne zaman Meclise sunulacak diye soruyor. 31 Mart yerel seçimleri tamamlandıktan sonra gündeme alınması beklenen genel af konusunda şuanda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yerel seçim öncesi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, bir tarih vermedi ancak konunun seçim sonrasında müzakere edilebileceğini söylemişti. MHP’nin af teklifi değil ceza indirimi getirdiğinin altını çizen Bostancı, konunun halk takdirine bırakıldığını kaydetmişti. Kimler Genel Aftan Yararlanabilecek? MHP’nin 24 Eylül 2018’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu Genel Af çalışmaları 5 yıl şartlı indirim ön görüyor. 8 maddeden oluşan kanun teklifi kapsamının dışında bırakılan suçlar; FETÖ, PKK veya diğer terör örgütleriyle ilişiği bulunanlar, çocuk istismarcıları ve kadın cinayeti mahkumları olarak duyuruldu. İstisna tutulan suçlardan hükümlü bulunan kişilerin cezalarına bir defaya mahsus olmak suretiyle 5 yıllık şartlı indirim yapılacak. Cezanın kalmaması halinde birey serbest bırakılacak. Birden fazla cezası bulunan suçlulara ayrı ayrı indirim yapılmayacak. Sanığın tutukluluk durumunun temyiz veya istinaf yolunda bulunması, cezanın kovuşturma, iddianame durumunda olmasıyla cezanın alt sınırı göz önüne alınacak ve ceza süresine 5 yıl indirim yapılacak.

Bahçeli'den ceza indirimi af sinyali

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması geldi. Seçimden önce af çıkacak mı? Sorusuna MHP lideri Bahçeli'den yanıt gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af ile ilgili de şartların olgunlaştığı zaman bu konunun tekrardan gündeme getirilebileceğinin sinyalini vermişti. Gazetecinin "Af konusu rafa mı kalktı" sorusununu yanıtlayan Bahçeli, "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız." demişti. "Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz" diyen Bahçeli, "Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var."diye ifade etmişti. Bahçeli, "Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' demişti.

Ceza indirimi haberleri

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" şeklinde konuşmuştu. Yargıtay Bakanı İsmail Rüştü Cirit, daha önce çıkarılan afların, hukuki belirsizliğe neden olduğunu, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntıları ortaya çıkardığını belirterek, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım" demişti.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:38
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli genel af ne zaman çıkacak
  3. Af son dakika haberleri
  4. Genel af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak?
  5. 2019’da Genel af ne zaman çıkacak?
  6. Genel af ile ilgili son dakika haberleri
  7. 26 Nisan Af haberleri

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