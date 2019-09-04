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Ceza indirimi af yasası çıkacak mı? Af yasası, ceza indirimi, kısmi af infaz yasası son durum

Ceza indirimi af yasasında son dakika gelişmesi var mı? Hem genel hem de yerel seçimlerde MHP’nin gündeme getirdiği ve bu konuda Meclis’e teklif sunduğu ceza inidirim af yasasına yönelik hükümet çok yönlü bir çalışma yaptı. Mahkum affını da içeren Yargı Reformu paketinde sona gelindi. Ceza indirimi af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman çıkar? Af yasası, ceza indirimi, kısmi af infaz yasası son durum ve ceza indirimi mahkum af yasasında son gelişmeler neler?

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:25
Ceza indirimi af yasası çıkacak mı? Af yasası, ceza indirimi, kısmi af infaz yasası son durum

Ceza indirimi af yasasında son dakika gelişmesi var mı? Hem genel hem de yerel seçimlerde MHP’nin gündeme getirdiği ve bu konuda Meclis’e teklif sunduğu ceza inidirim af yasasına yönelik hükümet çok yönlü bir çalışma yaptı. Mahkum affını da içeren Yargı Reformu paketinde sona gelindi. Ceza indirimi af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman çıkar? Ceza indirimi mahkum af yasasında son gelişmeler neler neler?

Af yasası son dakika gelişmesi: Yargı paketinin yürürlüğe girmesi ile kaç kişi tahliye edilecek? Af yasası, ceza indirimi, infaz yasasında yapılan tutukluk süresi ve yargı paketi hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edilmekte. Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.

Yargının iş yükünü azaltacak ve en az 30 bin kişinin tahliyesine imkan tanıyarak cezaevlerindeki kapasite aşımı sorununa da çözüm olacak düzenlemeler içeren yargı paketini Meclis’e sunmadan önce muhalefet partilerinin kapısı çalınacağı iddia edildi.

Af çıkacak mı? 2019 yargı reformu paketinde son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargı yılı açılış konuşmasında hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi’ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında Meclis’in öncelikli gündemi olacak. 

Kimler af yasasından yararlanamayacak?

TBMM'ye gelecek af yasası ve ceza indirimi af yasasından kimler yararlanmayacak? Ceza infaz kısmi af yasası; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek, bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:25
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