Çeyrek ve gram bu seviyede alınır mı? Bu verileri kaçırmayın!

Gram altın saat saat 10:15 itibarıyla 1956 işlem görürken çeyrek altın da 3124 lira bandında kendisine yer bilmiş durumda. Küçük yatırımcı destek ve direnç noktalarının şekillenmesiyle birlikte de pozisyon almak niyetinde. İşte günün öne çikon verileri ve altın fiyatlarında son durum:

Ons altında dolar endeksi 103 seviyesi üzerine yükselişken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,05 seviyesine kadar devam eden yükselişte beraberinde geldi. "Bu gelişme ile 2045 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bugün ABD’den gelecek verilerle birlikte geri çekilme devam edebilir." değerlendirmesini yapan AHL Analiz'e göre teknik olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2015 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Yükselişlerde takip noktası

Yükselişlerde ise 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 2030 dolar ile 2040 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak. Gram altında özellikle kurda yatay fiyatlama ile birlikte ons altında yaşanan tahvil ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile birlikte geri çekilme gram altında da etkili oldu.

Bugünkü veri akışı

Bugün veri akışı haftanın en yoğun günü. Küresel piyasalarda faiz indirim beklentisi ötelenmesi ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1965TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1975TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1950TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1940TL ve 1930TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.