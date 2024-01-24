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Ekonomi Çeyrek ve gram alırken iyi düşünün! Altını bu fiyatlardan almak daha mantıklı
Ekonomi

Çeyrek ve gram alırken iyi düşünün! Altını bu fiyatlardan almak daha mantıklı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 09:57:00 -
Çeyrek ve gram alırken iyi düşünün! Altını bu fiyatlardan almak daha mantıklı

Çeyrek ve gram altın alım satım hareketlerinde takip edilmesi gereken seviyeler var. Geri çekilme fırsatlarının ise iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Gram altın saat O9:45 itibarıyla serbest piyasada 1973 lira seviyelerinden, çeyrek altın ise 3.242 lira bandında seyretmeye devam ediyor.

Ons altında tahvil faizleri ABD tarafında tekrar yükselmeye başladı ve buna bağlı olarak dolar endeksinde de yükseliş yaşandı. Bugün küresel piyasalarda satın alma müdürleri endeksleri açıklanacak. Bu nedenle teknik olarak 2020 dolar ve altına geri çekilmeler gün içerisinde görülebilir.

Kalıcılık durumu

Teknik olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2025 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2035 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilecek.

Yatay fiyatlama

Gram altında kur ve ons altında yaşanan yatay fiyatlama ile birlikte gün içi fiyat hareketleri dar bant içinde gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün açıklanacak veri akışı genel olarak büyüme üzerine fikir vermesine rağmen özellikle ons altın üzerinde etkili olabilir.

Küçük yatırımcının altın alımında üst bantlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar çeyrek için 3 bin 200 bandının geri çekilme durumunda, gramda ise 1950 çekilmelerinin önemli bir fırsat olduğuna dikkati çektiler.
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Gramda öne çıkan bölgeler

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1985TL ve 1990TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1970TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1960TL ve 1950TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

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