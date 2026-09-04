Çeyrek asırlık tecrübe ve 20 dönümlük güvenli kampüs Devran Koleji geleceğin lider nesillerini yetiştiriyor

Sanayi kültürünün “hassas mühendislik ve üretim disiplini” mirasını eğitime taşıyan Devran Eğitim Kurumları, 29 yıllık tecrübesiyle İstanbul’un en köklü ve güvenilir eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Anadolu Lisesine kadar tüm kademelerde eğitim veren kurum, öğrencilerini sadece akademik sınavlara değil; üreten, düşünen ve değerlerine bağlı birer dünya vatandaşı olmaya hazırlıyor.

İstanbul Esenler Atışalanı’nda TEM bağlantı yoluna cepheli 20 dönümlük ferah arazisi üzerinde yükselen Devran Koleji, fiziksel güvenliği bilimsel raporlarla tescillenmiş bir eğitim kampüsü sunuyor. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan teknik değerlendirmelerle 2018 Türk Deprem Yönetmeliği standartlarına tam uyumlu olduğu belgelenen yerleşke; açık-kapalı spor salonları, yüzme havuzu, yeşil alanları ve ferah derslikleriyle öğrencilerine güvenli bir sosyal yaşam alanı vadediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST Başarıları

Eğitimde ezberci yaklaşımlar yerine “yaparak ve yaşayarak öğrenme” modelini benimseyen Devran Koleji; STEM atölyelesi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarıyla teorik bilgiyi pratiğe dönüştürüyor. TEKNOFEST’te ön eleme süreçlerini başarıyla geçen “Sinyal Bekçisi”, “SEYAS” (Deprem Uyarı ve Güvenlik Sistemi) ve “DriveGuard” gibi öğrenci projeleri, okulun teknoloji ve inovasyon üssü kimliğini pekiştiriyor.

Değerler Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

Akademik ve teknolojik mükemmeliyetin yanı sıra milli ve manevi değerleri eğitimin merkezine koyan Devran Koleji; nezaket çalışmaları, aile katılım oturumları (“Ebeveynlik Mutfağı”) ve uluslararası insani yardım projeleriyle erdemli, ahlaklı ve vicdanlı nesiller yetiştirme misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.