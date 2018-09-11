Çeyrek altın ne kadar?

11 Eylül salı günü altın fiyatları belli oldu. Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne durumda? Gram altın ne kadar oldu? İşte yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları ne durumda sorusunun cevabı…

GRAM ALTIN AÇ TL?

Gram altın alış fiyatı 247 lira, satış fiyatı 248,01 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın alış fiyatı 399 lira, satış fiyatı 407 lira oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 795 lira, satış fiyatı 815 lira oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 1638 lira, satış fiyatı 1663 lira oldu.