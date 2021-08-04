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Ekonomi Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Ekonomi

Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle gram altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:42:00 -
Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Geçen sene rekor fiyatlarda seyreden altın, koronavirüste yaşanan olumlu gelişmelerden sonra tekrardan düşüş yaşadı. İşte merak edilen haberin devamı…

Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Gram altın

Alış 492TL

Satış 493 TL

Çeyrek altın

Alış 788 TL

Satış 805 TL

Yarım altın

Alış 1.572,85 TL

Satış 1.611,00 TL

Cumhuriyet altın

Alış 3.154,00 TL

Satış 3.213,00 TL

 

 

 

 

 

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