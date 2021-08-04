Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın almak isteyenlerin beklediği düşüş altın fiyatlarında yaşanıyor. Özellikle gram altında gerçekleşen düşüş, altın alacak vatandaşları sevindirdi. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?
Geçen sene rekor fiyatlarda seyreden altın, koronavirüste yaşanan olumlu gelişmelerden sonra tekrardan düşüş yaşadı. İşte merak edilen haberin devamı…
Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?
Gram altın
Alış 492TL
Satış 493 TL
Çeyrek altın
Alış 788 TL
Satış 805 TL
Yarım altın
Alış 1.572,85 TL
Satış 1.611,00 TL
Cumhuriyet altın
Alış 3.154,00 TL
Satış 3.213,00 TL