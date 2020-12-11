Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar 11 Aralık 2020 Cuma altın fiyatları

Altın ne kadar oldu merak edenler için 11 Aralık 2020 Cuma anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son duruma bakacak olursak altın düşü biraz da olsa durdu gibi. Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide reform açıklamasıyla birlikte düşen altın çıktı mı? sorusunu vatadaşlar tarafından sorular sorular arasındna. Altın fiyatları ne olacak sorusu da yine yatırımcı tarafından sıkça sorulan sorular arasında. Altın ne zaman yükselir? sorusu uzmanlar "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumunda bulunuyor. Her ne kadar korona salgını nedeniyle düğünler, nişanlar, sünnetler, günler rafa kaldırılsa da salgının bitimende ya da kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden başlayacak olan düğün, nişanlarda hediye takmak isteyen vatandaşlar çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi, altın alayım mı şu ortamda? sorusun cevabını da merak ediyor. Düşen altın fiyatlarından dolayı vatandaşlar hem çeyrek altın fiyatını hem de gram altın fiyatını araştırıyor. Peki Kapalıçarşı canlı 11 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 11 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 764,40 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 756,40 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 466,14 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 466,04 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.045,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 3.024,90 TL