SON DAKİKA
Yerel Ceylanpınar’da otomobil, at arabasına çarptı
Yerel

Ceylanpınar'da otomobil, at arabasına çarptı

IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
Ceylanpınar’da otomobil, at arabasına çarptı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

 

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi Taşocağı mevkiinde meydana geldi. Tarladaki mesaisini bitiren ve bahçesinden topladığı sebzeleri at arabasıyla evine götüren A.Y., yolda seyir halindeyken arkadan gelen M.A. idaresindeki 31 ABJ 363 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kazada at arabası, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken, otomobil ise hurdaya döndü. At arabasının sürücüsü A.Y. ile otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

