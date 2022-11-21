Ceyhun Fersoy kimdir? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

Amasya-Çorum kara yolu üzerinde Baş Belası isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı. Olayda üç kişi vefat etti. 8 kişi yaralandı. Yaralananların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy'da bulunuyor. Yaralananların sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ceyhun Fersoy kimdir?

Ceyhun Fersoy 10 Nisan 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi.İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Son olarak, Seksenler dizisinde oynadı. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.