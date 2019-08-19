Ceyhan’da cadde ve bulvarlarda temizlik çalışması

Ceyhan Belediyesi, bulvar ve caddelerde temizlik çalışması yaptı.

Namık Kemal Mahallesi, Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı ile Şehitler Bulvarı olmak üzere ana ve ara sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana arterler ve sokakları arazöz ve süpürge araçları yardımıyla ilaçlayarak deterjanlı ve tazyikli su ile yıkadı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bütün mahallelere eşit hizmet götürdüklerini belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hummalı bir şekilde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında sıcaklar nedeniyle oluşan kötü kokuların da giderilmesini sağlarken, çöp konteynerleri ilaçlanarak yıkanıyor. Geniş kapsamlı yapılan temizlik çalışmalarında titizlik ve özenle tüm mahallelerimizde tek bir çöp bile bırakılmadı. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde çalışan ekiplerimiz cadde ve sokakları deterjanlı sularla yıkayarak, vatandaşlarımıza mis gibi kokan bir Ceyhan’da yaşama imkanı sunmak için gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin rahatı ve temiz bir çevre oluşturmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.