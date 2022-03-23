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Yerel Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Yerel

Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın Ceyhan Nehri’ne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2022-03-23 12:46:00 -
Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Olay, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 NE 588 plakalı hafif ticari araç, ağaca çarptıktan sonra Ceyhan Nehri'ne düştü. Kazayı gören vatandaşlar, araçtaki 3 kişiyi çıkarmak için hemen suya atladı. Araçtan ilk olarak 21 yaşındaki Mustafa Küçük sağ olarak vatandaşların yardımıyla nehirden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, suya girerek araçta kalan abla ile kardeşini kurtarmak için zamanla yarıştı. Suya düşen araç, itfaiye ekiplerince vinç halatı yardımıyla çekildi. Araçtan önce, 21 yaşındaki Büşra Küçük çıkarıldı. Kardeşi Muhammet Küçük (20) de aracın alt kısmından çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kazazede, olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te müdahale edilen yaralılardan Büşra Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın cansız bedeni, otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu. Kardeşi Muhammet ile kuzeni Mustafa Küçük'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nehre düşen araç ise, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Polis ekipleri, olay yeri incelemesi için caddeyi araç trafiğine kapattı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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