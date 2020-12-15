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Eğitim ‘Çevrimiçi dershane’ ile ücretsiz telafi eğitimi
Eğitim

‘Çevrimiçi dershane’ ile ücretsiz telafi eğitimi

Kovid-19 pandemisi sebebiyle kesintiye uğrayan eğitimdeki kaybın giderilmesi için sorumluluk hissederek kolları sıvayan bir grup gönüllü öğretmen, uzaktan eğitim çalışmalarının kapsamını genişleterek “çevrimiçi dershane” modeli oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:27:00 -
‘Çevrimiçi dershane’ ile ücretsiz telafi eğitimi

Bir öğretmenin sosyal medya paylaşımı üzerine bir araya gelen eğitimciler, internet ortamında talep ve yaş gruplarına göre oluşturdukları sınıflarla bir yandan öğrencilerin derslerindeki konu eksikliğini gideriyor, diğer yandan birçok öğrenciye girecekleri sınavlara dair müfredat eğitimi veriyorlar. Her geçen gün katılımcı öğretmen ve öğrenci sayısı daha da artan ücretsiz çevrimiçi dershanede konu anlatımlarının yanı sıra test çözme etkinliği ve kitap söyleşisi de gerçekleştiriliyor.

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