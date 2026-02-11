Çevrede alarm verildi: Yanardağdan peş peşe patlamalar

Endonezya’nın Java Adası’nın doğusunda bulunan dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak gösterilen Semeru Yanardağı, yeniden faaliyete geçti. Yerel basına yansıyan bilgilere göre yanardağ, gece yarısından sabah saatlerine kadar beş ayrı patlama yaşadı.

Patlamalar sırasında 600 ila 1000 metre yüksekliğe kadar kül bulutunun yükseldiği aktarıldı. Gökyüzüne yayılan gri dumanın çevre bölgelerden de görüldüğü belirtildi.

Yanardağın, Lumajang ile Malang bölgeleri sınırında yer aldığı bildirildi. Antara News’ün aktardığına göre patlamalar yerel saatle 00.28 ile 08.06 arasında meydana geldi.

HER TÜRLÜ FAALİYET YASAKLANDI

Semeru Gözlem İstasyonu yetkilisi Liswanto, Endonezya’nın alarm sistemine göre tehlike seviyesinin '3. seviye' olarak açıklandığını duyurdu. Liswanto, fırlayabilecek kaya parçaları ve sıcak materyaller nedeniyle yanardağın çevresinde 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyetin yasaklandığını bildirdi.

Semeru, Bromo Tengger Semeru Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor ve Java Adası’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin dikkatle izlendiğini ve olası yeni patlamalara karşı uyarı seviyesinin korunduğunu belirtiyor.

Yetkililerin, bölge halkını dikkatli olmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdığı aktarıldı.