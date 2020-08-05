Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

EDİRNE (AA) - Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını istiyor.

Son günlerde çıkan orman yangınlarının pek çoğunun anız temizliği sırasında ya da ormanda mangal yakılması nedeniyle çıktığı belirlendi.

Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, orman alanlarında mangal kullanımıyla alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüklerini ve bu konuda bir tedbir alınacağını belirtmişti.

Trakya'daki doğa dernekleri temsilcileri özellikle ormanda mangal kullanımıyla ilgili alınacak tedbiri desteklediklerini belirterek, tedbirlerin en kısa zaman açıklanması gerektiğini ifade etti.

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, AA muhabirine, tatil zamanlarında ve özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde açık havada, ormanda mangal ve piknik yapanların sayısının arttığını söyledi.

Piknik yaparken uyulması gereken kuralların olduğunu belirten Çoğal, "Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl yüksek risk analizleri yapıyor. Riskli dönemlerde daha etkili, önleyici eylem planları yapılmalı. Ne yazık ki insanların dikkatsizliği orman yangınlarına sebep oluyor. Genel olarak baktığımızda orman yangınlarında anız yakma, enerji nakil hatları, mangal yakma ve sigaranın etkili olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Çoğal, vatandaşlarımızın ormana dinlenmek ya da piknik yapmak için gittiklerinde ateş yakmaması gerektiğini ifade etti.

- "Ormanda piknik yasaklansın"

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem de ormanların sadece odun deposu olarak görülmemesi gerektiğini bildirdi. Ormanların havayı temizlediğini, tozu tuttuğunu, suyun depolanmasında çok önemli etkileri bulunduğunu vurgulayan Çidem, ormanların piknik yapılacak yerler olmadığını kaydetti.

Yaz mevsimlerinde ormanlarda piknik yapılmasının yasaklanmasını istediklerini dile getiren Çidem, şöyle konuştu:

"Özellikle bu mevsimde piknikçilerin buralardan uzak tutulmaması gerekiyor. Ormanlarda yaz dönemi geçene kadar da kesinlikle piknikçilere yasaklanmalı. Çünkü bir günlük keyif için yüzlerce yılda oluşmuş ekosistem yok olup gidiyor. Burada gidenler sadece ağaç yada orman olarak hesaplanmamalı. Burada yüzlerce yılda oluşmuş bir ekosistem var. Bu sistem içerisinde milyonlarca canlı var ve milyonlarca can yok oluyor. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden ormancılar da var. Piknikçilere ormanlar yasaklanmalı. Bir günlük keyif için yüzlerce yıllık ekosistem yok edilmemeli."

- "Mangal yüzünden çok sayıda orman yangını çıkıyor"

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç da insanların bilinçsiz hareket etmelerinin ormanlarda büyük yangınların çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Olgaç, sahillerde ve ormanlarda mangal yapılmasının yasaklanmasını istediklerini ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında mangal yüzünden çok sayıda orman yangını çıkıyor. Canlılarımız zarar görüyor. İnsanların bir iki saatlik mangal keyfi sonrası çıkan yangınlar ormanlarımıza zarar veriyor. İnsanlarımız dikkat etmeyince büyük felaketler ortaya çıkıyor. Ormanlarda mangal yakımı tamamen yasaklanmalı. Bakanlığın mangal yakılmasıyla ilgili yapacağı düzenlemelerle özellikle mangal kaynaklı yangınların önüne geçileceğini tahmin ediyorum." dedi.