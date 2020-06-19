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Yerel

Çevreci Kepez’e ‘Sıfır Atık Belgesi’

Kepez Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, ‘Sıfır Atık Belgesi’ verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:08:10 -
Çevreci Kepez’e ‘Sıfır Atık Belgesi’

Kepez Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, ‘Sıfır Atık Belgesi’ verildi.


Kepez Belediyesi’nin çevreci çalışmaları tescillendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek veren Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Sıfır Atık Belgesi; israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları yerine getiren kurumlara veriliyor. Sıfır Atık Yönetim Sistemini, ilçesinde başarıyla yürüten Kepez Belediyesi, gelecek nesillere doğal varlıkların korunduğu bir kent bırakmayı hedefliyor.

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